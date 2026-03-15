UEFA duyurdu! İspanya-Arjantin maçı iptal edildi

Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'da oynanması planlanan "Finalissima" maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada ""Bernabeu'da yarı yarıya seyircili, Bernabeu ve Buenos Aires'te olmak üzere iki ayaklı, alternatif tarih 30 Mart'ta oynama gibi tekliflerimiz Arjantin tarafından reddedildi. Arjantin maçı Dünya Kupası'ndan sonra oynamak istedi fakat İspanya'nın uygun bir takvimi olmadığı için bu seçenek de elenmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.