İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3764
  • EURO
    53,5051
  • ALTIN
    6896.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA, final maçlarının hakemlerini açıkladı
Spor

UEFA, final maçlarının hakemlerini açıkladı

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 17:08 - Güncelleme:
UEFA, final maçlarının hakemlerini açıkladı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek.

Karşılaşma 30 Mayıs Cumartesi günü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Kupanın finali 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş Park'ta Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak.

Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki UEFA Konferans Ligi finalini ise İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Karşılaşma 27 Mayıs Çarşamba günü, Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.