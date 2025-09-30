UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Liverpool'a mağlup

UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında Galatasaray U19 ile Liverpool U19 karşı karşıya geldi. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 2-0 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 57. saniyede Kareem Ahmed ve 20. dakikada Joshua Lambie kaydetti.
Galatasaray'da Yasin Kasal, 90+5'te kırmızı kart gördü.
2 hafta sonunda Galatasaray, puanla ve golle tanışamadı. Liverpool ise ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.
Galatasaray, bir sonraki maçında Bodo / Glimt'i ağırlayacak. Liverpool ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.