  • Spor
Spor

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Liverpool'a mağlup

UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray U19, Liverpool U19'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 17:13 - Güncelleme:
UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında Galatasaray U19 ile Liverpool U19 karşı karşıya geldi. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 2-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 57. saniyede Kareem Ahmed ve 20. dakikada Joshua Lambie kaydetti.

Galatasaray'da Yasin Kasal, 90+5'te kırmızı kart gördü.

2 hafta sonunda Galatasaray, puanla ve golle tanışamadı. Liverpool ise ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.

Galatasaray, bir sonraki maçında Bodo / Glimt'i ağırlayacak. Liverpool ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

