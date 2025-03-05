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Spor

UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi başarı! Trabzonspor U19 çeyrek finalde

UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu maçında Trabzonspor U19 takımı sahasında Atalanta'yı konuk etti. Maçın normal süresi 0-0 berabere tamamlandı. Bordo mavili ekip penaltılarda 5'te 5 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Mart 2025 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi başarı! Trabzonspor U19 çeyrek finalde
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UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Trabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.

90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi.

Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.

Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.

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