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Spor

UEFA, Hakim Ziyech'i haftanın oyuncusu adayı olarak gösterdi

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı 2 gol ve 1 asistle skora etki eden Galatasaraylı Hakim Ziyech'i haftanın oyuncusuna aday gösterdi.

IHA30 Kasım 2023 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
UEFA, Hakim Ziyech'i haftanın oyuncusu adayı olarak gösterdi
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Manchester United maçında frikikten iki gol atan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında evinde İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech frikikten attığı 2 golle geri dönüşün mimarlarından olmuştu. Ziyech bu performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Listede Benfica'dan Joao Mario, Manchester City'den Phil Foden ve Lazio'dan Ciro Immobile de yer aldı.

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