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Spor

UEFA İcra Kurulu'ndan kritik toplantı

UEFA İcra Kurulu yarın toplanacak ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri ve UEFA kulüp organizasyonlarının 2024-25 sezonu ve sonrasındaki geleceğiyle ilgili önemli konuları görüşecek.

AA30 Mart 2021 Salı 16:29 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 16:29
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UEFA İcra Kurulu yarın toplanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre toplantıda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde 5 oyuncu değişikliğine izin verilmesi, UEFA organizasyonlarına seyirci alınması ve 2022 FIFA Kadınlar 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılım sistemi hakkında karar alınacak.

UEFA kulüp organizasyonlarının 2024-25 sezonu ve sonrasındaki geleceği de gündemde yer alacak. Fakat bu konuya ilişkin resmi açıklama, 19 Nisan'daki toplantıdan önce yapılmayacak.

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