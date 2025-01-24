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  • UEFA iki yüzlü tavrını yine gösterdi! İsrailli oyuncuya sadece kınama
Spor

UEFA iki yüzlü tavrını yine gösterdi! İsrailli oyuncuya sadece kınama

UEFA iki yüzlü tavrını bir kez daha gösterdi. UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçında Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta attığı golün ardından asker selamı veren İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky için kararını verdi. 2024 Avrupa Ligi'nde attığı golün ardından bozkurt selamı veren milli futbolcu Merih Demiral'a iki maç ceza veren UEFA, İsrailli oyuncuya yalnızca kınama cezası verdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 16:56 - Güncelleme:
UEFA iki yüzlü tavrını yine gösterdi! İsrailli oyuncuya sadece kınama
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında attığı golün ardından asker selamı veren Gavriel Kanichowsky'ye verilen ceza açıklandı.

UEFA, Kanichowsky'ye kınama cezası verildiğini açıkladı.

TFF, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının ardından asker selamı nedeniyle Kanichowsky için UEFA'ya şikayette bulunmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı, Macaristan'da seyircisiz stadyumda oynanmış ve maçı Maccabi Tel Aviv 3-1'lik skorla kazanmıştı.

MERİH DEMİRAL 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

EURO 2024 Son 16 maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta iki gole imza atan Merih Demiral, ikinci golden sonraki 'Bozkurt' işaretiyle tartışmaların odak noktası olmuştu. UEFA tarafından 'Siyasi' olarak algılan bu hareket sonrası Merih Demiral'a iki maç ceza verilmişti.

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