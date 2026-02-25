İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8601
  • EURO
    51,7902
  • ALTIN
    7343.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA itirazı reddetti! Prestianni rövanşta oynayamayacak
Spor

UEFA itirazı reddetti! Prestianni rövanşta oynayamayacak

UEFA, Vinicius Junior'a yönelik ayrımcı hareketi nedeniyle Benfica futbolcusu Gianluca Prestianni'ye 1 maç ceza verdi. Arjantinli oyuncu Real Madrid ile oynanacak rövanşta forma giyemeyecek.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2026 Çarşamba 19:42 - Güncelleme:
UEFA itirazı reddetti! Prestianni rövanşta oynayamayacak
ABONE OL

UEFA, Benfica'nın Arjantinli futbolcusu Gianluca Prestianni'ye, Vinicius Junior'a "ayrımcı" hareketi nedeniyle bir maç ceza verdi.

RÖVANŞ ÖNCESİ CEZA

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) yapılan açıklamada, Prestianni'nin, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağındaki Real Madrid maçında rakip takım oyuncusuna "ayrımcı" davranışta bulunduğu gerekçesiyle, bu cezaya çarptırıldığı belirtildi.

BENFICA İTİRAZ ETTİ

Benfica, UEFA'nın Prestianni'ye ceza vermesinin ardından bu karara itirazda bulundu. Ancak Benfica'nın itirazı kabul edilmedi.

İTİRAZA RET

UEFA, Benfica'nın Prestianni için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı. Prestianni, Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

UEFA'NIN AÇIKLAMASI

UEFA'nın açıklamasında, "Benfica tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir. Sonuç olarak, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 23 Şubat 2026 tarihinde aldığı karar onaylanmıştır." denildi.

Real Madrid, rövanş karşılaşmasında Benfica'yı bugün (Çarşamba) konuk edecek. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

NELER YAŞANDI?

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti.

Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmiş bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

  • UEFA Vinicius Junior
  • Gianluca Prestianni
  • benfica

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.