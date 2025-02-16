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Spor

UEFA kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin aldığı cezalar

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi lig aşamasında Midtjylland ile deplasmanda oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu sarı lacivertli ekibi 3 başlıkta ceza verdi. İşte Feerbahçe'nin aldığı cezalar....

HABER MERKEZİ16 Şubat 2025 Pazar 15:59 - Güncelleme:
UEFA kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin aldığı cezalar
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UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta yaşananlar nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza verdi.

Kurul, Fenerbahçe'ye, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Bir spor etkinliğine uygun olmayan bir mesajı yaymak' başlığı altında 10 bin euro para ceza verdi.

Ayrıca Fenerbahçe'ye sahaya madde atılmasından dolayı 10 bin 500 euro ceza kesildi.

Meşaleler yakılması nedeniyle de 41 bin 500 euro para cezası alan Fenerbahçe'ye toplam 62 bin euro para cezası kesildi.

Söz konusu müsabaka 2-2 sona ermiş ve Fenerbahçe play-off turu bileti almıştı.

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