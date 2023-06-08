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Spor

UEFA Konferans Ligi şampiyonu West Ham United oldu

UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi West Ham United ile İtalyan temsilcisi Fiorentina karşı karşıya geldi. West Ham United 2-1'lik skorla kupaya uzanan taraf oldu.

8 Haziran 2023 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi şampiyonu West Ham United oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi final karşılaşmasında Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya geldi. Çekya'nın başkenti Prag'ta oynanan maçı West Ham United 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

West Ham United, 62. dakikada Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina, bu gole hemen cevap verdi. Giacomo Bonaventura, 66. dakikada skoru eşitledi.

West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen'in attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İngiliz ekibi, Konferans Kupası'nı müzesine götürdü.

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