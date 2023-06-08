UEFA Konferans Ligi şampiyonu West Ham United oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi final karşılaşmasında Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya geldi. Çekya'nın başkenti Prag'ta oynanan maçı West Ham United 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
West Ham United, 62. dakikada Said Benrahma'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina, bu gole hemen cevap verdi. Giacomo Bonaventura, 66. dakikada skoru eşitledi.
West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen'in attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından İngiliz ekibi, Konferans Kupası'nı müzesine götürdü.