İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6006
  • EURO
    49,6324
  • ALTIN
    5748.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta perdesi yarın açılıyor
Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta perdesi yarın açılıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak. Temsilcimiz Samsunspor yarın Yunan ekibi AEK ile karşılaşacak.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta perdesi yarın açılıyor
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

Samsunspor, evinde Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Fiorentina (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.45 Jagiellonia (Polonya) - Rayo Vallecano (İspanya)

20.45 Drita (Kosova) - AZ Alkmaar (Hollanda)

20.45 Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda)

20.45 Samsunspor - AEK (Yunanistan)

20.45 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Hacken (İsveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Noah (Ermenistan) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya)

23.00 Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya)

23.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya)

23.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre)

23.00 Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa)

23.00 Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

23.00 Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Shelbourne (İrlanda) - Crystal Palace (İngiltere)

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.