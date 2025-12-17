İSTANBUL 14°C / 5°C
  UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı
Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan Konferans Ligi'nde 6. hafta maçaları yarın yapılacak.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 13:44
UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı
UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

Samsunspor, deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak. Mainz Arena'daki mücadele, saat 23.00'de başlayacak.

Ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Jagiellonia (Polonya)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rijeka (Hırvatistan)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Hacken (İsveç)

23.00 Legia Varşova (Polonya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

23.00 Sparta Prag (Çekya) - Aberdeen (İskoçya)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Noah (Ermenistan)

23.00 Crystal Palace (İngiltere) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

23.00 Rayo Vallecano (İspanya) - Drita (Kosova)

23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Hamrun Spartans (Malta)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rakow (Polonya)

23.00 MAİNZ 05 (ALMANYA) - SAMSUNSPOR

23.00 Strasbourg (Fransa) - Breidablik (İzlanda)

23.00 Celje (Slovenya) - Shelbourne (İrlanda)

23.00 Zrinjski (Bosna Hersek - Rapid Wien (Avusturya)

23.00 AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya)

23.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Lech Poznan (Polonya)

23.00 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Shkendija (Kuzey Makedonya)

23.00 Lausanne (İsviçre) - Fiorentina (İtalya)

