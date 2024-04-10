UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor! İşte maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk maçları 11 Nisan, rövanşları ise 18 Nisan'da oynanacak.
Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda belli olacak.
Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
19.45 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe
19.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)
22.00 Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)