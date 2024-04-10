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Spor

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor! İşte maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final turunun ilk maçları yarın (perşembe) başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 13:27 - Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor! İşte maç programı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk maçları 11 Nisan, rövanşları ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda belli olacak.

Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

19.45 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe

19.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)

22.00 Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)

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