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Spor

UEFA Konferans Ligi'nde en güzel gol Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'tan

DG Sivasspor'da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt'un bu sezon İtalyan temsilcisi Fiorentina'ya attığı gol, UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü seçildi.

IHA13 Haziran 2023 Salı 11:17 - Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde en güzel gol Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'tan
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UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun en iyi golünü açıkladı. Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'un, İtalya Serie A takımı Fiorentina'ya, 9 Mart 2023'te oynanan karşılaşmada attığı gol, sezonun en iyi golü seçildi.

UEFA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Erdoğan Yeşilyurt; Moffi (Nice), Immobile (Lazio), Diouf (Basel), Chukwueze (Villarreal), Saponara, Kouame (Fiorentina), Bowen ve Rice'ı (West Ham United) geride bırakarak bu başarıyı yakaladı.

SİVASSPOR KULÜBÜ'NDEN PAYLAŞIM

Sivasspor Kulübü de konu ile ilgili paylaşımda bulundu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un Fiorentina'ya attığı gol, UEFA Konferans Ligi'nde yılın golü seçildi. 16 Mart tarihinde sahamızda oynanan maçta ceza sahası dışından kaleye adeta bir füze gönderen tecrübeli oyuncumuzun golü sezonun en iyi golü seçildi" denildi.

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