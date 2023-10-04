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Spor

UEFA Konferans Ligi'nde haftanın maçları yarın akşam oynanacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarında 2. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava ile konuk olurken, Beşiktaş ise İsviçre ekibi FC Lugano'yu ağırlayacak.

IHA4 Ekim 2023 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde haftanın maçları yarın akşam oynanacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarında 2. hafta maçları heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise yarın TSİ 19.45'de FC Lugano'yu konuk edecek.

Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci maçların (TSİ) programı şu şekilde:

A Grubu

19.45 KI Klaksvik - Lille

19.45 Olimpija Ljubljana - Slovan Bratislava

B Grubu

19.45 KAA Gent - Maccabi Tel Aviv

19.45 Breidablik - Zorya Luhansk

C Grubu

19.45 Ballkani - Dinamo Zagreb

17.30 FC Astana - Viktoria Plzen

D Grubu

19.45 Beşiktaş - Lugano

19.45 Bodo/Glimt - Club Brugge

E Grubu

22.00 AZ Alkmaar - Legia Warszawa

22.00 Aston Villa - Zrinjski Mostar

F Grubu

22.00 Fiorentina - Ferençvaroş

22.00 FK Cukaricki - KRC Genk

G Grubu

22.00 PAOK - Eintracht Frankfurt

22.00 Aberdeen - HJK Helsinki

H Grubu

22.00 Nordsjaelland - Ludogorets Razgrad

22.00 Spartak Trnava - Fenerbahçe

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