UEFA Konferans Ligi'nde haftanın maçları yarın akşam oynanacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarında 2. hafta maçları heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise yarın TSİ 19.45'de FC Lugano'yu konuk edecek.

Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci maçların (TSİ) programı şu şekilde:

A Grubu

19.45 KI Klaksvik - Lille

19.45 Olimpija Ljubljana - Slovan Bratislava

B Grubu

19.45 KAA Gent - Maccabi Tel Aviv

19.45 Breidablik - Zorya Luhansk

C Grubu

19.45 Ballkani - Dinamo Zagreb

17.30 FC Astana - Viktoria Plzen

D Grubu

19.45 Beşiktaş - Lugano

19.45 Bodo/Glimt - Club Brugge

E Grubu

22.00 AZ Alkmaar - Legia Warszawa

22.00 Aston Villa - Zrinjski Mostar

F Grubu

22.00 Fiorentina - Ferençvaroş

22.00 FK Cukaricki - KRC Genk

G Grubu

22.00 PAOK - Eintracht Frankfurt

22.00 Aberdeen - HJK Helsinki

H Grubu

22.00 Nordsjaelland - Ludogorets Razgrad

22.00 Spartak Trnava - Fenerbahçe