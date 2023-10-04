UEFA Konferans Ligi'nde haftanın maçları yarın akşam oynanacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarında 2. hafta maçları heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise yarın TSİ 19.45'de FC Lugano'yu konuk edecek.
Avrupa Konferans Ligi gruplarında ikinci maçların (TSİ) programı şu şekilde:
A Grubu
19.45 KI Klaksvik - Lille
19.45 Olimpija Ljubljana - Slovan Bratislava
B Grubu
19.45 KAA Gent - Maccabi Tel Aviv
19.45 Breidablik - Zorya Luhansk
C Grubu
19.45 Ballkani - Dinamo Zagreb
17.30 FC Astana - Viktoria Plzen
D Grubu
19.45 Beşiktaş - Lugano
19.45 Bodo/Glimt - Club Brugge
E Grubu
22.00 AZ Alkmaar - Legia Warszawa
22.00 Aston Villa - Zrinjski Mostar
F Grubu
22.00 Fiorentina - Ferençvaroş
22.00 FK Cukaricki - KRC Genk
G Grubu
22.00 PAOK - Eintracht Frankfurt
22.00 Aberdeen - HJK Helsinki
H Grubu
22.00 Nordsjaelland - Ludogorets Razgrad
22.00 Spartak Trnava - Fenerbahçe