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Spor

UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

7 Haziran 2023 Çarşamba 21:24 - Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde West Ham United ile Fiorentina karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde İtalya'nın Fiorentina ile İngiltere'nin West Ham United takımları karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

TV8'den canlı yayınlanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Fiorentina: Terracciano; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Dodo; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Kouamé, Jovic, Gonzalez

West Ham: Areola; Emerson, Aguerd, Zouma, Coufal; Paqueta, Rice, Soucek; Benrahma, Antonio, Bowen

Geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi organizasyonunda İtalya temsilcisi Roma, Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

Finalist ekiplerden Fiorentina, İtalya Serie A'da sezonu 8. sırada tamamlarken West Ham United ise İngiltere Premier Lig'i 14. sırada kapattı.

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