UEFA Konferans Ligi... Takımlarımızın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Trabzonspor sahasında Ferenvaros'u konuk etti.

Bordo-mavililer karşılaşmayı Bakasetas'ın golüyle 1-0 kazandı ancak bu sonuç gruptan çıkmaya yetmedi.

Kızılyıldız'ı mağlup eden Monaco, bir üst tura yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor ise grubu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne veda etti.

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off turu oynayacak.

Konferans Ligi'nde play-off turu karşılaşmaları 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak.

Play-off turu kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek.

İŞTE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ:

LECH POZNAN (Polonya), PARTIZAN (Sırbistan), BASEL (İsviçre), DNIPRO-1 (Ukrayna), GENT (Belçika), ANDERLECHT (Belçika), CLUJ (Romanya), FIORENTINA (İtalya).

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayan temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri:

ACF Fiorentina

Bodo/Glimt

RSC Anderlecht

AEK Larnaca

KKS Lech Poznan

PFK Ludogorets

Partizan

Braga

Dnipro-1

FC Sheriff

Gent

Lazio

CFR Cluj

Karabağ

Basel