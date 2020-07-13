UEFA, Manchester City'yi suçladı!

AA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:48 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:48

UEFA, Manchester City'ye verilen cezanın kaldırılmasında yetersiz delil ve zaman aşımının etkili olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Uluslararası Tahkim Kurulu'nun (CAS) Manchester City'ye verilen iki sezon Avrupa kupalarından men kararını duruşmalarda yeterli delil sunulamaması ve iddia edilen ihlallerin büyük bölümünün 5 yıllık zaman aşımına uğramasından dolayı kaldırdığı kaydedildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, sponsorluk ve 2012-16 yıllarındaki gelirlerini şişirdiği gerekçesiyle şubat ayında İngiliz ekibini Avrupa kupalarından men etmişti.

CAS'tan yapılan açıklamada da delil yetersizliği ve zaman aşımı vurgulanırken, Manchester City'nin UEFA ile yeterince işbirliği yapmadığı ifade edildi.