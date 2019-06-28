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UEFA, Milan'ı Avrupa kupalarından men etti

UEFA, Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal eden AC Milan'ı bu sezon UEFA organizasyonlarından men etti.

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UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal eden AC Milan, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi. AC Milan'ın yerine İtalya'yı UEFA Avrupa Ligi'nde Torino temsil edecek.

Ayrıntılar geliyor...

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