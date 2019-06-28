UEFA, Milan'ı Avrupa kupalarından men etti
UEFA, Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal eden AC Milan'ı bu sezon UEFA organizasyonlarından men etti.
UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal eden AC Milan, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi. AC Milan'ın yerine İtalya'yı UEFA Avrupa Ligi'nde Torino temsil edecek.
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