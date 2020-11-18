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  • UEFA Norveç'i Romanya karşısında hükmen mağlup ilân etti
Spor

UEFA Norveç'i Romanya karşısında hükmen mağlup ilân etti

Uluslar Ligi'nde takım halinde Oslo'da karantinada kalan ve Romanya maçı ertelenen Norveç, UEFA tarafından hükmen mağlup sayıldı. Bu kararın ardından grupta son sırada kalan Kuzey İrlanda da küme düştü.

18 Kasım 2020 Çarşamba 20:40 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 20:40
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Koronavirüs pandemisi kaynaklı oynanamayan İsviçre-Ukrayna maçının ardından Romanya-Norveç mücadelesi de ileri bir tarihe ertelenmişti. UEFA ise tüm Norveç takımının Oslo'da karantinada olması sebebiyle Norveç'e hükmen mağlubiyet kararı verdi. Romanya 3-0 galip sayıldı. Norveç'in bu karara 5 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor. Bu galibiyetin ardından Kuzey İrlanda da Uluslar Ligi'nde küme düşmüş oldu.

SEYAHAT YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Galatasaraylı oyuncu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Norveç Milli Takımı'na seyahat yasağı getirilmişti. Norveç'in bu akşamki Avusturya maçına testleri negatif çıkmış teknik adam ve genç oyuncularla çıkması bekleniyor.

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