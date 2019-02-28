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UEFA, Quaresma'ya 3 maç men cezası verdi

UEFA Disiplin Kurulu, Malmö maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma'ya 3 maç ceza verildiğini duyurdu.

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UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

UEFA'nın yaptığı açıklamada, "Başka bir oyuncuya olan müdahalesi nedeniyle Ricardo Quaresma'ya UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda 3 maç ceza verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında 13 Aralık'ta Malmö ile karşılaşmış ve Ricardo Quaresma'nın 65. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta temsilcimiz sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılarak gruptan çıkamamıştı.

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