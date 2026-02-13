İSTANBUL 16°C / 8°C
  UEFA raporları paylaştı! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gelirleri...
Spor

UEFA raporları paylaştı! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gelirleri...

UEFA geçen sezonun mali tablosunu açıkladı. Açıklanan raporlara göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gelirleri belli oldu. İşte detaylar...

13 Şubat 2026 Cuma 16:42
UEFA raporları paylaştı! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gelirleri...
UEFA, 2024-2025 sezonuna ait mali raporları paylaştı. Paylaşılan raporda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Rams Başakşehir'in UEFA'dan elde ettiği gelirler de belli oldu.

EN ÇOK KAZANAN GALATASARAY

Şampiyonlar Ligi'nden 4 milyon 29 bin euro gelir elde eden Galatasaray, Avrupa Ligi'nden de 14 milyon 83 bin euro kazandı. Buna göre sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarından toplamda 18 milyon 373 bin euro kazanarak 2024-2025 sezonunda UEFA'dan en çok gelir elde eden Türk takımı oldu.

FENERBAHÇE'YE 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nden elde ettiği gelir 15 milyon 682 bin euro olarak gerçekleşti.

Aynı ligdeki Beşiktaş 10 milyon 712 bin euro almaya hak kazandı. UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren RAMS Başakşehir ise 6 milyon 913 bin euro gelir elde etti.

EN YÜKSEK PARA ÖDÜLÜ PSG'NİN

UEFA, erkekler kulüp müsabakalarından elde edilen toplam gelirin 4.4 milyar euro'ya yükseldiğini açıklarken en yüksek para ödülünün de 144.4 milyon euro ile PSG'ye gittiğini ifade etti.

