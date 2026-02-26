İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8918
  • EURO
    51,8655
  • ALTIN
    7306.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA raporu açıklandı: İşte Türk futbolunun mali tablosu
Spor

UEFA raporu açıklandı: İşte Türk futbolunun mali tablosu

UEFA'nın son finansal raporuna göre Türk kulüpleri gelir sıralamasında Avrupa'da üst sıralarda yer aldı. Ancak negatif özsermaye ve borç oranları, mali yapının kırılganlığını gözler önüne serdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 18:44 - Güncelleme:
UEFA raporu açıklandı: İşte Türk futbolunun mali tablosu
ABONE OL

UEFA, son finansal raporuna göre Türk futbolunun karnesini yayınladı.

Karneye göre 2025 yılında Türk kulüpleri 877 milyon Euro toplam ciro elde etti. Bu rakamla Avrupa'da 7. sırada yer aldı.

147 milyon Euro bilet geliri elde eden kulüplerimiz, yine bu alanda 7. sırada yer aldı. Yerel TV geliri 80 milyon Euro ve bu açıdan Avrupa'da 10'uncu, UEFA geliri ise 65 milyon Euro oldu ve yine bu açıdan 9'uncu sırada yer aldık.

TRANSFERDE KÜME DÜŞTÜK

Toplam 877 milyon Euro'nun 605 milyon Euro'su maaş olarak ödendi ve yüzde 69 rasyo ile Avrupa'da 6'ıncı sırada yer aldık.

Net transfer harcaması açısından eksi 20 milyon Euro bakiye verdik ve 55 ülke arasında 51'inci sırada yer aldık.

ÖZSERMAYELER AÇISINDAN AVRUPA'DA SONUNCUYUZ

Ülkemizdeki kulüplerin özsermayesi eksi 275 milyon Euro olarak ölçüldü ve UEFA'ya üye 55 ülke arasında son sırada yer aldık. Tam 14 kulübümüz, negatif özsermayeye sahip ve bu açıdan yine sonuncu olduk.

Banka borçları ise 333 milyon Euro'dan toplam 396 milyon Euro'ya yükseldi ve bu alanda 6. sırada yer aldık.

Kulüplerimizin yüzde 37'si özel yatırımcılar tarafından yönetilirken, sadece 1 kulübümüzün sahibi yabancı yatırımcı oldu.

STADYUMLAR AÇISINDAN İLK SIRADYAIZ

Ülkemizde devletin sahip olduğu stadyumların oranı açısından yüzde 100 ile birinci sırada yer aldı. Ayrıca, son 10 yılda yapılan 29 majör stadyum ile yine Avrupa'da ilk sırada yer aldık.

  • Türk kulüpleri
  • gelir sıralaması
  • mali yapının kırılganlığı

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.