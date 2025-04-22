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Spor

UEFA resmen açıkladı! Türk kulüplerine 7.5 milyon euro ödeme yapıldı

UEFA 2020 ile 2024 yılları arasında milli takımlara futbolcu gönderen kulüplere yapılan ödemeleri açıkladı. Türk kulüpleri toplamda 7.5 milyon euro gelir elde etti. En çok kazanan Türk takımı ise 1 milyon 820 bin 940 euro ile Fenerbahçe oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Nisan 2025 Salı 17:07 - Güncelleme:
UEFA resmen açıkladı! Türk kulüplerine 7.5 milyon euro ödeme yapıldı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından UEFA, turnuvaya oyuncu gönderen kulüpler için ödeme planını açıkladı.

2020-2024 yıllarını kapsayan süreçte, elit seviyeden amatör liglere kadar geniş bir yelpazede yer alan kulüplere yapılan ödemeler kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜRK KULÜPLERİNE 7.5 MİLYON EURO

UEFA raporuna göre Türk kulüpleri, 4 yıllık süreçte toplam 7.5 milyon euro gelir elde etti. En yüksek geliri ise Fenerbahçe kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, 1 milyon 820 bin 940 euro ile listenin başında yer aldı.

Galatasaray 1 milyon 195 bin 489 euro ile ikinci sıraya yerleşirken, Beşiktaş 747 bin 697 euro ile üçüncü oldu. Trabzonspor da 738 bin 906 euro kazanç sağladı.

AVRUPA'DA ZİRVE MANCHESTER CITY'NİN

Avrupa genelinde ise en yüksek ödemeyi alan kulüp İngiliz devi Manchester City oldu. City, UEFA'dan yaklaşık 5.2 milyon euro aldı. Listenin en alt sırasında ise İngiltere 10. Lig ekibi Yorkshire Amateur yer aldı. Mütevazı kulüp, UEFA'dan yalnızca 7 bin 300 euro kazandı.

İşte UEFA'nın Türk kulüplerine ödediği ücretler:

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