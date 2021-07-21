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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda gecenin sonuçları belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu, 6 maçla başladı.

AA21 Temmuz 2021 Çarşamba 00:21 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 00:21
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Galatasaray'ın Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Celtic, evinde Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı.

Rövanşlarının 27-28 Temmuz'da oynanacağı ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Alashkert (Ermenistan) - Sheriff (Moldova): 0-1

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Cluj (Romanya): 1-2

Ferencvaros (Macaristan) - Zalgiris (Litvanya): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Celtic (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1

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