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  • Galatasaray'ın PSV Eindhoven'ı elemesi halinde 3. ön eleme turundaki olası rakibi belli oldu
Spor

Galatasaray'ın PSV Eindhoven'ı elemesi halinde 3. ön eleme turundaki olası rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AA19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:57 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:59
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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Turnuvanın 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray, Hollanda ekibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Celtic (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

- Şampiyonlar Yolu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Omonoia FC (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / CFR Cluj (Romanya) - Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre)

Olympiakos (Yunanistan) / Neftçi PFK (Azerbaycan) - Mura (Slovenya) / Ludogorets (Bulgaristan)

Kairat Almaty (Kazakistan) / Kızılyıldız (Sırbistan) - Alashkert (Ermenistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova)

Malmö (İsveç) / HJK Helsinki (Finlandiya) - Rangers (İskoçya)

Ferencvaros (Macaristan) / Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Slavia Prag (Çekya)

- Lig yolu

PSV Eindhoven (Hollanda) / Galatasaray - Celtic FC (İskoçya) / Midtjylland (Danimarka)

Spartak Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)

Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Monaco (Fransa) - Rapid Wien (Avusturya) / Sparta Prag (Çekya)

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