  • UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 3 maçla başladı
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 3 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu mücadelesi başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 01:17
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 3 maçla başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Club Brugge, deplasmanda karşılaştığı Rangers'ı ilk 20 dakikada Romeo Vermant, Jorne Spileers ve Brandon Mechele'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. İskoç ekibinin tek golünü Danilo kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ferencvaros (Macaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2

Rangers (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-3

Bu arada karşılaşmaların rövanşları, 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Popüler Haberler
