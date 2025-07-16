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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları, 12 maçla başladı. Adını üst tura yazdıran takımlar belli oldu.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 01:09 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları, 12 maçla başladı.

Bugün yapılan maçların ardından Kairat (Kazakistan), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), RFS (Letonya), KuPS Kuopio (Finlandiya), Malmö (İsveç), Drita (Kosova), Hamrun Spartans (Malta), FCSB (Romanya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Breidablik (İzlanda), Noah (Ermenistan) ve Zrinjski (Bosna Hersek) takımları adlarını ikinci eleme turuna yazdırdı.

Sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında 15 Temmuz'da yapılan maçların sonuçları şöyle:

Kairat (Kazakistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-0 (3-1)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Vikingur (Faroe Adaları): 1-0 (4-2)

RFS (Letonya)-Levadia (Estonya): 1-0 (2-0)

Milsami (Moldova)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-0 (0-1)

Malmö (İsveç)-Iberia (Gürcistan): 3-1 (6-2)

Hamrun Spartans (Malta)-Zalgiris (Litvanya): 2-0 (2-2 / Penaltılarda 11-10)

Shkendija (Kuzey Makedonya)-The New Saints (Galler): 2-1 (2-1 / Uzatmada)

Differdange (Lüksemburg)-Drita (Kosova): 2-3 (2-4)

Inter Escaldes (Andorra)-FCSB (Romanya): 2-1 (3-4)

Buducnost (Karadağ)-Noah (Ermenistan): 2-2 (2-3)

Zrinjski (Bosna Hersek)-Virtus (San Marino): 2-1 (4-1)

Breidablik (İzlanda)-Egnatia (Arnavutluk): 5-0 (5-1)

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