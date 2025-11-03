İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı! İşte maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

IHA3 Kasım 2025 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı! İşte maç programı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Slavia Prag - Arsenal, Napoli - Eintracht Frankfurt karşılaşmaları yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'da Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda mücadele edecek. Devler Ligi'nde 4. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Slavia Prag - Arsenal

20.45 Napoli - Eintracht Frankfurt

23.00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise

23.00 Bodo/Glimt - Monaco

23.00 Juventus - Sporting CP

23.00 Liverpool - Real Madrid

23.00 Olympiacos - PSV Eindhoven

23.00 Paris Saint-Germain - Bayern Münih

23.00 Tottenham - Kopenhag

5 Kasım Çarşamba

20.45 Pafos - Villarreal

20.45 Karabağ - Chelsea

23.00 Ajax - Galatasaray

23.00 Club Brugge - Barcelona

23.00 Inter - Kairat Almaty

23.00 Manchester City - Borussia Dortmund

23.00 Newcastle United - Athletic Club

23.00 Olimpik Marsilya - Atalanta

23.00 Benfica - Bayer Leverkusen

