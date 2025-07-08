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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu karşılaşmaları start alıyor. Devler Ligi'nde ilk tur maçları 8-9 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İşte program...

Haber Merkezi8 Temmuz 2025 Salı 01:38 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme heyecanı başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu karşılaşmaları start alıyor. Devler Ligi'nde ilk tur maçları 8-9 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk eleme turunun maç programı şöyle:

8 Temmuz Salı:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)

FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç)

FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)

FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)

NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)

The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)

FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)

KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)

9 Temmuz Çarşamba:

FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)

PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)

Fotbal Club FCSB (Romanya) -Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)

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