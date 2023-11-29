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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 01:38 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi Grup etabının 5. haftasında, E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı.

Turnuvanın son şampiyonu Manchester City, Lois Openda'nın golleriyle ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Leipzig maçını Erling Haaland, Philip Foden ve Julian Alvarez'in golleriyle 3-2 kazanmasını bildi.

Kariyerinin 35. Şampiyonlar Ligi maçında 40. golünü atan Norveçli yıldız Haaland, turnuva tarihinde 40 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Önceki rekor, 45 maçta 40 gol atan Ruud van Nistelrooy'a aitti.

F Grubu mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Milan'ı 3-1 mağlup ederek son 16 turu biletini aldı. Konuk ekibin gollerini Marco Reus (penaltı), Jamie Bynoe-Gittens ve Karim Adeyemi atarken, ev sahibi takımın tek golü Samuel Chukwueze'den geldi.

Grubun diğer maçında ise Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibinin golünü Alexander Isak, Paris temsilcisinin golünü ise Kylian Mbappe kaydetti.

Bu grupta lider Borussia Dortmund'un 10, PSG'nin 7, Newcastle United ve Milan'ın 5'er puanı bulunuyor.

H Grubu'nda sahasında Porto'yu 2-1 mağlup eden Barcelona, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir diğer takım oldu.

E Grubu'nda da maçlarını kazanan Atletico Madrid ve Lazio, tur atladı.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya): 2-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika): 1-0

Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-3

Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya): 1-3

Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 1-1

Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz): 2-1

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0

Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya): 3-2

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