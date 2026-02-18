UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu dün oynanan maçlarla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç yapıldı.

Gecenin ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızı takımın gollerini Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey atarken, konuk takımın gollerini Koopmeiners kaydetti.

Turnuvanın son şampiyonu Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), 2-0 geriye düştüğü Monaco karşısında Desire Doue (2) ve Achraf Hakimi'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

PSG'li Vitinha, 22. dakikada penaltı atışından yararlanamazken, Monaco forması giyen Aleksandr Golovin 48. dakikada kırmızı kart gördü.

DORTMUND TRAFİĞE TAKILDI, MAÇ GEÇ BAŞLADI

Borussia Dortmund otobüsünün trafiğe takılması nedeniyle 15 dakika geç başlayan mücadelede Alman ekibi, İtalya'nın Atalanta takımını 2-0 mağlup etti.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Sehrou Guirassy ve Maximilian Beier attı.

BENFİCA-REAL MADRİD MAÇI IRKÇILIK NEDENİYLE 10 DAKİKA DURDU

Gecenin merakla beklenen eşleşmesinde Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı şık golle 1-0 mağlup etti.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, takımını öne geçiren golü attıktan sonra kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına geldi.

Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia ederken, karşılaşma 10 dakika durdu. Karşılaşma daha sonra kaldığı yerden devam etti.