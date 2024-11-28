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Spor

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında skandal gol sevinci! UEFA şimdi ne yapacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadelede gol atan İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, golünün ardından skandal bir gol sevinci gerçekleştirdi. Bu sevincin ardaından UEFA'nın tepkisi ise merak ediliyor.

28 Kasım 2024 Perşembe 22:33 - Güncelleme:
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında skandal gol sevinci! UEFA şimdi ne yapacak?
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadelede gol atan İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, golünün ardından skandal bir gol sevinci gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynadığı karşılaşmanın ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, gol sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek yaşadı.

Gavriel Kanichowsky'nin yaptığı gol sevinci akıllara A Milli Takım'ın aldığı cezayı getirdi.

EURO 2020 ELEMELERİNDE MİLLİ TAKIMA CEZA VERİLMİŞTİ

UEFA, A Milli Takım'ın Fransa maçında gol sevincinde asker selamı vermesi üzerine disiplin soruşturması açmıştı.

Soruşturmanın ardından asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilmiş ve asker selamı verilen milli oyunculara kınama cezası verilmişti.

Benzer bir kararın Gavriel Kanichowsky ve Maccabi Tel Aviv için de geçerli olup olmayacağı merak konusu oldu.

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