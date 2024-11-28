UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadelede gol atan İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, golünün ardından skandal bir gol sevinci gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynadığı karşılaşmanın ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, gol sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek yaşadı.

Gavriel Kanichowsky'nin yaptığı gol sevinci akıllara A Milli Takım'ın aldığı cezayı getirdi.

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UEFA, A Milli Takım'ın Fransa maçında gol sevincinde asker selamı vermesi üzerine disiplin soruşturması açmıştı.

Soruşturmanın ardından asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilmiş ve asker selamı verilen milli oyunculara kınama cezası verilmişti.

Benzer bir kararın Gavriel Kanichowsky ve Maccabi Tel Aviv için de geçerli olup olmayacağı merak konusu oldu.