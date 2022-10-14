UEFA sıralamamız belli oldu! Büyük yükseliş...

Uzun süre sonra ilk... Avrupa'daki 4 temsilcimiz; Fenerbahçe , Trabzonspor , Başakşehir ve Sivasspor bugün sahaya çıktı. Ülke puanının çok önemli olduğu bu günlerde 4 temsilcimiz de rakiplerini devirmeyi başardı.

AVRUPA LİGİ'NİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI: FENERBAHÇE

19.45 seansında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-0 yendiği AEK Larnaca'yı bu kez deplasmanda 2-1 yıkmayı başardı. Süper Lig'de 9 haftada attığı 25 golle ligin en skorer takımı olan Sarı-Lacivertliler, Kupa 2'de de rakip fileleri 18 kez sarsmasıyla Avrupa Ligi'nin en golcü ekibi oldu.

Yine 19.45 seansında bu kez UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir deplasmanda sürpriz şekilde berabere kaldığı Rigas Skola'yı sahasında 3-0'lık farklı skorla geçti. İki temsilcimiz de bu sonuçların ardından gruptan çıkmayı şimdiden garantiledi.

TARİHİ GECE...

22.00 seansında da art arda zaferler geldi. Geçen hafta Monaco deplasmanında uzatmalarla yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynayan ve 3-1 kaybeden Trabzonspor, Akyazı'daki rövanşta Fransız ekibini perişan etti. Bordo-Mavililer, Monaco'ya sahayı dar ederek 4-0'lık galibiyeti yaşadı. Bu sonuç Fırtına'nın, Avrupa Kupaları'ndaki en görkemli zaferlerinden biri oldu. 22.00 seansının diğer kapışmasında Sivasspor yine sahasında 4-3 kaybettiği Ballkani'den rövanşı almasını bildi. Kosova'da 1-0 geriye düşen Yiğido geri dönmesini bildi ev sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılıp, 3 puana uzandı ve zirveyi Cluj'la paylaştı.

14.SIRADAYIZ

Haftayı 4'te 4'le kapattık ve ülke puanı sıralamasında da ciddi bir ivme yakaladık. Zaferlerin ardından Türkiye 4 basamak birden yükselerek 14. sıraya yerleşti. Geçen hafta puan kaybı yaşayan Trabzonspor, Başakşehir ve Sivas görkemli bir telafi yaparken, Fenerbahçe de Kupa 2 için iddialı olduğunu tüm Avrupa'ya gösterdi.

İŞTE MAÇ SONUÇLARI

AEK Larnaca-Fenerbahçe: 1-2

Başakşehir-Rigas Skola: 3-0

Trabzonspor-Monaco: 4-0

Ballkani-Sivasspor: 1-2

İŞTE GÜNCEL UEFA SIRALMASI

1 - İngiltere 95,998

2 - İspanya 85,141

3 - Almanya 73,231

4 - İtalya 67,069

5 - Fransa 54,664

6 - Hollanda 52,500

7 - Portekiz 50,216

8 - İskoçya 35,800

9 - Almanya 35,400

10 - Avusturya 33,000

11 - Sırbistan 30,875

12 - Norveç 28,750

13 - Çekya 28,050

14 - Türkiye 27,9

15- İsviçre 27,675

16 - Ukrayna 27,5

17 - Danimarka 26,625

18 - Rusya 26,215

19 - Hırvatistan 25,4

20 - Yunanistan 24,974