İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0383
  • EURO
    41,9912
  • ALTIN
    3694.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA soruşturma açmıştı! Real Madrid oyuncularının cezası belli oldu
Spor

UEFA soruşturma açmıştı! Real Madrid oyuncularının cezası belli oldu

Atletico Madrid maçında tribünleri tahrik eden ve soruşturma açılan Antonio Rüdiger, Dani Ceballos ve Kylian Mbappe'nin cezası belli oldu.

Haber Merkezi4 Nisan 2025 Cuma 18:22 - Güncelleme:
UEFA soruşturma açmıştı! Real Madrid oyuncularının cezası belli oldu
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Real Madrid, Atletico Madrid ile karşılaşmış ve penaltı atışları sonucunda bir üst tura yükselen ekip Real Madrid olmuştu.

Atletico Madrid, Real Madrid oyuncularının tribünleri tahrik ettiği gerekçesiyle UEFA'ya video kayıtları göndermişti.

UEFA Etik ve Disiplin Müfettişliği tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Real Madrid oyuncuları Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe ve Dani Ceballos cezaya çarptırıldı.

Açıklanan cezalar şu şekilde:

Antonio Rüdiger: 40.000 euro para cezası ve 1 UEFA kulüp müsabakasından men (Söz konusu men cezası hemen uygulanmayacak, 1 yıl içinde uygulanacak)

Kylian Mbappe: 30.000 euro para cezası ve 1 UEFA kulüp müsabakasından men (Söz konusu men cezası hemen uygulanmayacak, 1 yıl içinde uygulanacak)

Dani Ceballos: 20.000 euro para cezası

GELECEK MAÇTA OYNAYABİLECEKLER

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Arsenal ile Real Madrid İngiltere'de karşı karşıya gelecek. 8 Nisan'da oynanacak mücadelede Rüdiger, Mbappe ve Ceballos forma giyebilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.