Liverpool ile Chelsea'nin bu akşam İstanbul Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçında 15 bin polis görev yapacak. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maçla ilgili stat ve çevresinde 8 bin 500, il genelinde havalimanı, taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 6 bin 500 olmak üzere toplam 15 bin polis görevlendirildi.