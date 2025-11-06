İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte sıralama...

HABER MERKEZİ6 Kasım 2025 Perşembe 09:00 - Güncelleme:
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz, üst üste 3'üncü galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı da güncellendi.

İşte UEFA ülke puanında güncel durum:

10. ÇEKYA: 42.300 PUAN

9. TÜRKİYE: 46.400 PUAN

8. BELÇİKA: 56.550 PUAN

7. PORTEKİZ: 60.466 PUAN

6. HOLLANDA: 63.866 PUAN

5. FRANSA: 71.534 PUAN

4. ALMANYA: 79.116 PUAN

3. İSPANYA: 82.578 PUAN

2. İTALYA: 88.658 PUAN

1. İNGİLTERE: 100.227 PUAN

