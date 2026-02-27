UEFA Konferans Ligi'ne tarihinde ilk kez katılan Samsunspor, Makedonya temsilcisi Shkendija'yı iki maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Karadeniz temsilcisi deplasmandaki ilk karşılaşmayı Mouandilmandji'nin golüyle kazanırken, rövanşta ise sahasında adeta şov yaptı ve rakibini 4-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren goller Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji'den (2) geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmesine rağmen, ilk maçta aldığı 3-0'lık yenilgi nedeniyle turnuvaya veda etti. Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, Juventus'u eleyerek yoluna devam etti ve Türkiye'ye kritik puanlar kazandırdı.

Avrupa kupalarında Türk takımlarının elde ettiği bu sonuçlar ülke puanına da önemli katkılar sağladı.

İşte son durum:

UEFA ÜLKE PUANI

1. İNGİLTERE: 113.130 PUAN

2. İTALYA: 98.303 PUAN

3. İSPANYA: 92.359 PUAN

4. ALMANYA: 88.545 PUAN

5. FRANSA: 80.141 PUAN

6. PORTEKİZ: 69.266 PUAN

7. HOLLANDA: 67.012 PUAN

8. BELÇİKA: 61.850 PUAN

9. TÜRKİYE: 51.075 PUAN

10. ÇEKYA: 48.325 PUAN