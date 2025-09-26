İSTANBUL 23°C / 16°C
Spor

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin sıralamadaki durumu belli oldu

Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki son durumu da belli oldu.

26 Eylül 2025 Cuma 11:54
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin sıralamadaki durumu belli oldu
Bu hafta alınan sonuçların ardından gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte son durum...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e yenilmesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde başka maçlar da oynandı. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki puanı 43 bin 600'de kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1- 96 bin 005 puan | İngiltere

2- 85 bin 374 puan | İtalya

3- 79 bin 578 puan | İspanya

4- 75 bin 831 | Almanya

5- 68 bin 248 | Fransa

6- 61 bin 866 puan | Hollanda

7- 58 bin 266 puan | Portekiz

8- 55 bin 750 puan | Belçika

9- 43 BİN 600 PUAN | TÜRKİYE

10- 40 bin 500 puan | Çekya

