Bu hafta alınan sonuçların ardından gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte son durum...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e yenilmesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde başka maçlar da oynandı. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki puanı 43 bin 600'de kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1- 96 bin 005 puan | İngiltere

2- 85 bin 374 puan | İtalya

3- 79 bin 578 puan | İspanya

4- 75 bin 831 | Almanya

5- 68 bin 248 | Fransa

6- 61 bin 866 puan | Hollanda

7- 58 bin 266 puan | Portekiz

8- 55 bin 750 puan | Belçika

9- 43 BİN 600 PUAN | TÜRKİYE

10- 40 bin 500 puan | Çekya