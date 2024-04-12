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  • UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu
Spor

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

Avrupa kupalarında bu hafta oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da değişti. Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. İşte ülke sıralamasındaki son durum...

12 Nisan 2024 Cuma 10:42 - Güncelleme:
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu
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Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'i çeyrek final ilk maçları oynandı. Peki alınan sonuçlar UEFA ülke puanı sıralamasına nasıl yansıdı? Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-2 yenilmesinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı?

İşte sıralama...

1- İngiltere: 103.678 puan

2- İspanya: 88.489 puan

3- İtalya: 87.712 puan

4- Almanya: 84.052 puan

5- Fransa: 65.331 puan

6- Hollanda: 61.300 puan

7- Portekiz: 56.316 puan

8- Belçika: 48.000 puan

9- TÜRKİYE: 38.100 PUAN

10- Çekya: 36.050 puan

11- İskoçya: 36.050 puan

Çekya, Viktoria Plzen'in Fiorentina ile berabere kalmasının ardından bir basamak yükseldi ve İskoçya'yı yakaladı. Fenerbahçe'nin yenilgisi ise Türkiye'nin sıralamadaki yerini değiştirmedi.

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