Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'i çeyrek final ilk maçları oynandı. Peki alınan sonuçlar UEFA ülke puanı sıralamasına nasıl yansıdı? Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-2 yenilmesinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı?
İşte sıralama...
1- İngiltere: 103.678 puan
2- İspanya: 88.489 puan
3- İtalya: 87.712 puan
4- Almanya: 84.052 puan
5- Fransa: 65.331 puan
6- Hollanda: 61.300 puan
7- Portekiz: 56.316 puan
8- Belçika: 48.000 puan
9- TÜRKİYE: 38.100 PUAN
10- Çekya: 36.050 puan
11- İskoçya: 36.050 puan
Çekya, Viktoria Plzen'in Fiorentina ile berabere kalmasının ardından bir basamak yükseldi ve İskoçya'yı yakaladı. Fenerbahçe'nin yenilgisi ise Türkiye'nin sıralamadaki yerini değiştirmedi.