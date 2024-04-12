Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'i çeyrek final ilk maçları oynandı. Peki alınan sonuçlar UEFA ülke puanı sıralamasına nasıl yansıdı? Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-2 yenilmesinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı?

İşte sıralama...

1- İngiltere: 103.678 puan

2- İspanya: 88.489 puan

3- İtalya: 87.712 puan

4- Almanya: 84.052 puan

5- Fransa: 65.331 puan

6- Hollanda: 61.300 puan

7- Portekiz: 56.316 puan

8- Belçika: 48.000 puan

9- TÜRKİYE: 38.100 PUAN



10- Çekya: 36.050 puan

11- İskoçya: 36.050 puan

Çekya, Viktoria Plzen'in Fiorentina ile berabere kalmasının ardından bir basamak yükseldi ve İskoçya'yı yakaladı. Fenerbahçe'nin yenilgisi ise Türkiye'nin sıralamadaki yerini değiştirmedi.