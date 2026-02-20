Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Nottingham maçı 3-0 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tur şansı zora girdi.
Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor ise Üsküp deplasmanında ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde de Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, turun kapısını ardına kadar araladı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye'nin ülke puanındaki son durumu netleşti.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1-) İngiltere – 112.352
2-) İtalya – 97.017
3-) İspanya – 91.109
4-) Almanya – 88.188
5-) Fransa – 80.212
6-) Portekiz – 69.266
7-) Hollanda – 66.595
8-) Belçika – 61.450
9-) TÜRKİYE – 49.875
10-) Çekya – 47.625
11-) Yunanistan – 46.512
12-) Polonya – 45.125