İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8608
  • EURO
    51,6041
  • ALTIN
    7049.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA ülke puanında güncel durum! Avrupa'da haftayı 3'te 2 ile kapattık
Spor

UEFA ülke puanında güncel durum! Avrupa'da haftayı 3'te 2 ile kapattık

Avrupa kupalarında temsilcilerimizin haftası oldukça hareketli geçti. Galatasaray, Juventus karşısında aldığı 5-2'lik tarihi galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yolunda büyük avantaj yakaladı. Samsunspor deplasmanda kazandı, Fenerbahçe ise sahasında mağlup oldu. UEFA ülke puanında Türkiye'nin de son durumu netleşti.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 08:03 - Güncelleme:
UEFA ülke puanında güncel durum! Avrupa'da haftayı 3'te 2 ile kapattık
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Nottingham maçı 3-0 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tur şansı zora girdi.

Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor ise Üsküp deplasmanında ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde de Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, turun kapısını ardına kadar araladı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye'nin ülke puanındaki son durumu netleşti.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1-) İngiltere – 112.352

2-) İtalya – 97.017

3-) İspanya – 91.109

4-) Almanya – 88.188

5-) Fransa – 80.212

6-) Portekiz – 69.266

7-) Hollanda – 66.595

8-) Belçika – 61.450

9-) TÜRKİYE – 49.875

10-) Çekya – 47.625

11-) Yunanistan – 46.512

12-) Polonya – 45.125

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.