İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9966
  • EURO
    47,5897
  • ALTIN
    4389.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA ülke puanında Türkiye'nin son durumu belli oldu
Spor

UEFA ülke puanında Türkiye'nin son durumu belli oldu

Avrupa arenasında play-off turu ilk maçları tamamlandı. Fenerbahçe, Benfica karşısında golsüz berabere kalırken, Beşiktaş Lausanne-Sport deplasmanından 1-1 ile döndü. Samsunspor ve Başakşehir ise sahadan 2-1'lik mağlubiyetlerle ayrıldı. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı da güncellendi.

Haber Merkezi22 Ağustos 2025 Cuma 07:37 - Güncelleme:
UEFA ülke puanında Türkiye'nin son durumu belli oldu
ABONE OL

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turunda ilk maçlar oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Samsunspor, Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş ile Samsunspor sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Benfica ile oynadığı ilk maçta rakibiyle golsüz berabere kaldı. Başakşehir, konuk ettiği Universitatea Craiova'ya, Samsunspor ise Panathinaikos'a 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Beşiktaş ise Lausanne-Sport'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

3 kupada da ilk maçların tamamlanmasıyla güncel UEFA ülke puanında son durum belli oldu.

İşte güncel UEFA ülke puanı:

1. İngiltere - 94.950

2. İtalya - 84.517

3. İspanya - 78.828

4. Almanya - 74.545

5. Fransa - 67.819

6. Hollanda - 61.616

7. Portekiz - 55.766

8. Belçika - 53.550

9. TÜRKİYE - 43.500

10. Çekya - 40.300

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.