UEFA Uluslar Ligi, 7 karşılaşma ile devam etti

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta 7 karşılaşmayla sürdü.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasına A, B, C ve D liglerinde 7 maçla devam edildi.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Fransa ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golü 52. dakikada Adrien Rabiot'tan geldi. Hırvatistan ise beraberliği, 83. dakikada Andrej Kramaric'in penaltından attığı golle yakaladı.

Aynı grupta saat 21.45'te başlaması gereken Avusturya-Danimarka maçı ise elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'te başladı. Bu gece diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ



1. Grup:

Hırvatistan-Fransa: 1-1

B LİGİ



2. Grup:

İzlanda-Arnavutluk: 1-1

C LİGİ



3. Grup:

Slovakya-Kazakistan: 0-1

Belarus-Azerbaycan: 0-0

D LİGİ



1. Grup:

Andorra-Moldova: 0-0

Letonya- Lihtenştayn: 1-0