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Spor

UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu! İşte A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri

Uluslar Ligi B Ligi 4 Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu. Milliler ilk maçında 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler ile mücadele edecek.

IHA9 Şubat 2024 Cuma 14:44 - Güncelleme:
UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu! İşte A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri
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A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. Ay-yıldızlılar grubun ilk müsabakasında 6 Eylül Cuma günü Galler'e konuk olacak. Milliler grubun son karşılaşmasında ise 19 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak.

A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:

6 Eylül Cuma 2024

21.45 Galler - Türkiye

9 Eylül Pazartesi 2024

21.45 Türkiye - İzlanda

11 Ekim Cuma 2024

21.45 Türkiye - Karadağ

14 Ekim Pazartesi 2024

21.45 İzlanda - Türkiye

16 Kasım Cumartesi 2024

20.00 Türkiye - Galler

19 Kasım Salı 2024

22.45 Karadağ - Türkiye

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