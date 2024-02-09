A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. Ay-yıldızlılar grubun ilk müsabakasında 6 Eylül Cuma günü Galler'e konuk olacak. Milliler grubun son karşılaşmasında ise 19 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak.
A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:
6 Eylül Cuma 2024
21.45 Galler - Türkiye
9 Eylül Pazartesi 2024
21.45 Türkiye - İzlanda
11 Ekim Cuma 2024
21.45 Türkiye - Karadağ
14 Ekim Pazartesi 2024
21.45 İzlanda - Türkiye
16 Kasım Cumartesi 2024
20.00 Türkiye - Galler
19 Kasım Salı 2024
22.45 Karadağ - Türkiye