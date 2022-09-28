İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2022 Çarşamba / 3 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4869
  • EURO
    17,7214
  • ALTIN
    965.49
  • BIST100
    3265.64
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA Uluslar Ligi oynanan 9 maçla sona erdi
Spor

UEFA Uluslar Ligi oynanan 9 maçla sona erdi

UEFA Uluslar Ligi sezonun son haftası oynanan 9 maçla sona erdi. Günün son karşılaşmalarında İsviçre, Çekya'yı 2-1 yenerken İspanya deplasmanda Portekiz'i 1-0 mağlup etti.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta, 9 maçla sona erdi.

A Ligi 2. Grup'ta İsviçre, konuk ettiği Çekya'yı 2-1 yenerken İspanya ise deplasmanda Portekiz'i 1-0 yenerek grubu lider tamamladı ve finallere kaldı.

Gruplardaki karşılaşmaların ardından A Ligi'nde gruplarını lider bitiren Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda; UEFA Uluslar Ligi finallerine yükselirken A Ligi gruplarında son sırada yer alan Avusturya, Çekya, İngiltere ve Galler ise B Ligi'ne düştü.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

İsviçre-Çekya: 2-1

Portekiz-İspanya: 0-1

- B Ligi

1. Grup:

Ukrayna-İskoçya: 0-0

İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan: 3-2

2. Grup:

Arnavutluk-İzlanda: 1-1

4 .Grup:

İsveç-Slovenya: 1-1

Norveç-Sırbistan: 0-2

C LİGİ

2. Grup:

Yunanistan-Kuzey İrlanda: 3-1

Kosova-Kıbrıs Rum Kesimi: 5-1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.