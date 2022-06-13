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Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde 9 maç oynandı

UEFA Uluslar Ligi 4. haftası A, B, C ve D liglerinde oynanan 9 karşılaşma ile başladı.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 00:44 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 4. hafta, 9 karşılaşmayla başladı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşılaştığı A ligi 2. grup maçında İspanya, Çekya'yı ağırladı. İspanya, Soler'in 24 ve Sarabia'nın 75. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İsviçre ise Portekiz'e A ligi 2. gruptaki ilk yenilgisini tattırdı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü, 1. dakikada Seferovic kaydetti.

İskandinav takımları arasındaki mücadelede de Norveç, sahasında İsveç'i Haaland (2) ve Sörloth'un golleriyle 3-2 yendi.

21 yaşındaki Haaland, Norveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 21. maçta gol sayısını 20'ye yükseltti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

2. Grup: İspanya-Çekya: 2-0

İsviçre-Portekiz: 1-0

B LİGİ

4. Grup: Norveç-İsveç: 3-2

Slovenya-Sırbistan: 2-2

C LİGİ

2. Grup: Yunanistan-Kosova: 2-0

Kuzey İrlanda-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-2

4. Grup: Gürcistan-Bulgaristan: 0-0

Kuzey Makedonya-Cebelitarık: 4-0

D LİGİ

2. Grup: Malta-San Marino: 1-0

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