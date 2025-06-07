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Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yarın yapılacak final maçıyla belli olacak.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 09:26 - Güncelleme:
UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı
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Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı finalin kaybedenleri Almanya ile Fransa ise Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak üçüncülük maçında yarın TSİ 16.00'da karşılaşacak.

Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.

Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.

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