UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

AA 11 Ekim 2020 Pazar 00:02 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 00:02

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.



Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, İsviçre'yi 14. dakikada Mikel Oyarzabal'ın attığı golle 1-0 yendi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Almanya, Ukrayna önünde 20. dakikada Matthias Ginter ve 49. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle 2-1 galip geldi. Ukrayna'nın tek golünü 77. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



A Ligi:



4. Grup: Ukrayna-Almanya: 1-2



İspanya-İsviçre: 1-0



C Ligi:

1. Grup: Lüksemburg-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

Karadağ-Azerbaycan: 2-0



D Ligi:



1. Grup: Faroe Adaları-Letonya: 1-1



Andorra-Malta: 0-0

2. Grup: Liechtenstein-Cebelitarık: 0-1