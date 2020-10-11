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Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 7 maçla başladı. Gecenin önemli maçlarında Almanya deplasmanda Ukrayna'yı 2-1 mağlup ederken, İspanya evinde İsviçre'yi tek golle geçti.

AA11 Ekim 2020 Pazar 00:02 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 00:02
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UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, İsviçre'yi 14. dakikada Mikel Oyarzabal'ın attığı golle 1-0 yendi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Almanya, Ukrayna önünde 20. dakikada Matthias Ginter ve 49. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle 2-1 galip geldi. Ukrayna'nın tek golünü 77. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi:

4. Grup: Ukrayna-Almanya: 1-2

İspanya-İsviçre: 1-0

C Ligi:

1. Grup: Lüksemburg-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

Karadağ-Azerbaycan: 2-0

D Ligi:

1. Grup: Faroe Adaları-Letonya: 1-1

Andorra-Malta: 0-0

2. Grup: Liechtenstein-Cebelitarık: 0-1

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