UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

Günün dikkat çeken bir diğer karşılaşması ise A Ligi 3'üncü Grup'ta İngiltere ile Almanya arasında oynandı. Son karşılaşmalar öncesinde B Ligi'ne düşmesi kesinleşen İngiltere, sahasında Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibinin golleri, 71'inci dakikada Luke Shaw, 75'inci dakikada Mason Mount ve 83'üncü dakikada penaltıdan Harry Kane'den gelirken; Almanya'nın gollerini ise 52'nci dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan ve 67 ile 87'nci dakikalarda Kai Havertz kaydetti.

Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

İngiltere - Almanya: 3-3

Macaristan - İtalya: 0-2

Romanya - Bosna-Hersek: 4-1

Karadağ - Finlandiya: 0-2

Kuzey Makedonya - Bulgaristan: 0-1

Cebelitarık - Gürcistan: 1-2

San Marino - Estonya: 0-4