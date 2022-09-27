İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2022 Salı / 2 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4918
  • EURO
    17,7837
  • ALTIN
    963.086
  • BIST100
    3260.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu
Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

UEFA Uluslar Ligi oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. A Ligi 3'üncü Grup'taki liderlik karşılaşmasında İtalya deplasmanda Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek grubu ilk sırada tamamladı. İtalya'yı galibiyete taşıyan golleri, 27'nci dakikada Giacomo Raspadori ve 52'nci dakikada Federico Dimarco kaydetti.

DHA27 Eylül 2022 Salı 00:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Günün dikkat çeken bir diğer karşılaşması ise A Ligi 3'üncü Grup'ta İngiltere ile Almanya arasında oynandı. Son karşılaşmalar öncesinde B Ligi'ne düşmesi kesinleşen İngiltere, sahasında Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibinin golleri, 71'inci dakikada Luke Shaw, 75'inci dakikada Mason Mount ve 83'üncü dakikada penaltıdan Harry Kane'den gelirken; Almanya'nın gollerini ise 52'nci dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan ve 67 ile 87'nci dakikalarda Kai Havertz kaydetti.

Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

İngiltere - Almanya: 3-3

Macaristan - İtalya: 0-2

Romanya - Bosna-Hersek: 4-1

Karadağ - Finlandiya: 0-2

Kuzey Makedonya - Bulgaristan: 0-1

Cebelitarık - Gürcistan: 1-2

San Marino - Estonya: 0-4

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.