  • UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail maçı krizi: Boykot çağrısı büyüyor
UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanması planlanan İrlanda-İsrail maçı öncesi boykot çağrıları artıyor. Taraftar grupları ve sanatçılar, İsrail'e karşı sahaya çıkılmaması gerektiğini savunarak kampanyaya destek veriyor.

AA21 Nisan 2026 Salı 01:19 - Güncelleme:
UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail arasında 4 Ekim'de başkent Dublin'de oynanması planlanan maça tepkiler giderek büyüyor.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle İrlanda'nın sahaya çıkmaması gerektiğini savunan İrlanda taraftar grupları, maçın boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.

Taraftarlar tarafından maçın oynanmaması için başlatılan "StopTheGame" kampanyasına dünyaca ünlü müzik gruplarından ve sanatçılardan da destek geldi.

Aralarında Kneecap, The Mary Wallopers, Fontaines D.C. müzik grupları ile ünlü DJ ve yazar Annie Mac'in yer aldığı çok sayıda sanatçı, kampanyayı desteklediklerini duyurdu.

"Oyunu durdurun" etiketiyle kampanyaya katılan sanatçılar, içinde futbol maçlarından ve Gazze'deki soykırımdan kesitlerin yer aldığı videoyu paylaştı. Videoda, "Son 30 ayda İsrail, Gazze'de 565 Filistinli futbolcuyu öldürdü. İsrail ile oynamak soykırımı desteklemektir." ifadeleri kullanıldı.

"FUTBOL İLE SİYASETİ AYIRMAK SAÇMALIK"

2003-05 yıllarında İrlanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Brian Kerr, futbolla siyasetin ayrılması gerektiğini söyleyen Başbakan Micheal Martin'e tepki gösterdi.

Ker, Başbakan Martin'in maçın oynanması yönündeki düşünceleri üzerine, "Futbol ile siyaseti ayırmak saçmalık. Bu, İrlanda Federasyonu için Filistin halkı adına bir tavır alma fırsatı." diye konuştu.

